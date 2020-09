總統府發言人Kolas Yotaka昨天在推特表示「Taiwan’s government and industry are cyber attacked over 30 million times per month, mostly by China. It’salready a war.」(台灣政府與企業被中國網路攻擊超過3000萬次。這已經是個戰爭)。

國民黨今天也在推特放上蔡英文總統「裂嘴笑」的kuso卡通圖,搭配It’s already a war(這已經是個戰爭)的文字,諷刺「發言人代替總統宣告,這已是一場戰爭。」

國民黨國際事務部主任李大中表示,總統府發言人具代表性,發言人代替總統宣告,「這已是一場戰爭。」如果這已經是一場戰爭,「那蔡總統您的下一步是什麼?」政府最新的處置因應是什麼?各部會要怎麼做?或只是發言人推特上喊完、宣示完了就結束了?

(中時 )