總統府發言人Kolas Yotaka昨天在推特表示「Taiwan’s government and industry are cyber attacked over 30 million times per month, mostly by China. It’salready a war.」（台灣政府與企業被中國網路攻擊超過3000萬次。這已經是個戰爭）。

國民黨今天也在推特放上蔡英文總統「裂嘴笑」的kuso卡通圖，搭配It’s already a war（這已經是個戰爭）的文字，諷刺「發言人代替總統宣告，這已是一場戰爭。」

國民黨國際事務部主任李大中表示，總統府發言人具代表性，發言人代替總統宣告，「這已是一場戰爭。」如果這已經是一場戰爭，「那蔡總統您的下一步是什麼？」政府最新的處置因應是什麼？各部會要怎麼做？或只是發言人推特上喊完、宣示完了就結束了？

(中時 )