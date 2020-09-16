華山基金會雲林縣東勢站16日舉辦「CHIMEI奇美家電守護偏鄉長者」捐贈儀式，將80台電風扇送給弱勢長者，一些長者表示家裡電風扇已用了1、20年都捨不得換，感謝企業的愛心，讓他們可以在秋老虎的炎熱天氣中涼爽一下。

雲林縣許多弱勢長輩為了省錢，不是未裝冷氣就是裝冷氣後卻捨不得開，大多靠著電風扇度過炎熱天氣，在台北市經營電器公司的東勢鄉子弟黃意婷得知後，與奇美家電共同關懷偏鄉孤老，捐贈80台電風扇。

擔任「台北市新中華路影音電器街促進會」理事長的黃意婷表示，老人家使用的舊電風扇大多效能不佳，維修也不容易，新電風扇的新科技非常省電且風力強，可以幫老人家省電費，讓老人家吹整天也不怕電費暴增。

79歲的歐姓阿公說，家中的老電風扇已用了30餘年，風力變小，要到黃昏氣溫下降才會感到涼爽，是標準的「黃昏牌電風扇」，且隨時都可能罷工，獲贈新的電風扇非常開心，現在雖然已入秋但天氣還是很熱，新電風扇來得正是時候。

(中時 )