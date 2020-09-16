周群達帶領大霈、劉冠廷與黑嘉嘉跳起片中的KUSO洗腦神曲〈泰國蝦〉。（粘耿豪攝）

劉冠廷出席電影《消失的情人節》首映。（粘耿豪攝）

黑嘉嘉出席電影《消失的情人節》首映。（粘耿豪攝）

【即時新聞】 《消失的情人節》首映會，演員劉冠廷、李霈瑜(大霈)、周群達(Duncan)、黑嘉嘉到場。(粘耿豪攝)

李霈瑜（大霈）今年下半年星運頗旺，除了受邀擔任金鐘獎星光大道主持人外，她首次躍上大銀幕的主演電影《消失的情人節》16日舉辦首映會，談起面對電影上映及紅毯主持的心情，她開朗地說：「2個都滿興奮的，我會用比較正面地看，紅毯主持像是集結我過去所有主持的經驗。」去年曾接下金馬獎星光大道主持的劉冠廷，則給大霈主持建議：「人名一定要記熟，然後不用太嗨，要記得主持是服務電視機前的觀眾。」他搞笑擺出前輩的模樣，惹笑眾人。

首映會上，周群達（Duncan）帶領大霈、劉冠廷與黑嘉嘉等人跳起片中的KUSO洗腦神曲〈泰國蝦〉，模樣逗趣。首次擔綱女主角的電影終於要首映，大霈透露導演陳玉勳向她鼓勵：「今天是你人生嫁人生子之外，最重要的一天，好好享受！」監製李烈也要她好好感受，「要想念這種當菜鳥的感覺」。曾與陳玉勳合作過的金馬影后舒淇也低調到場，買下50張電影票力挺好友新片。

不過首映當天剛好碰上黃鴻升（小鬼）驟世消息，曾一起合作過的大霈心情感到複雜，她透露2週前2人才見面，「我和他一樣，都有主持和演戲，我曾問過他喜歡哪一個，他說最喜歡的就是演戲了」。大霈原本已經邀請小鬼看自己的電影，感嘆地說：「謝謝我們都有全能藝人的夢。」

(中時 )