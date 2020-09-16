新北萬里賴男背部遭人追砍，引起警方注意，將朝傷害罪方向偵辦。（金山警分局提供／許家寧新北傳真）

新北市萬里公墓今傳兇殺案，1名44歲賴姓男子下午疑與同齡的方姓友人酒後起口角，竟遭方男持西瓜刀追砍，賴男手、背部身中六刀，血淋淋逃到萬里橋頭，被民眾驚見報案，金山警分局長獲報親自坐鎮指揮，在2小時內速逮逃亡兇嫌到案。

警消3點半獲報到場時，兇手早已逃之夭夭，賴男的背部、右手臂皮開肉綻，分別受有4刀、2刀，倒地喊痛，被送往基隆長庚醫院救治後無生命危險，警方初步了解，行兇地點萬里公墓距離派出所約1公里，兩人疑酒後起衝突，造成持刀砍人。

淳樸鄉村發生兇殺案，引起金山分局長陳永昌注意，親自趕赴萬里分駐所指揮，方男犯案四處躲藏約1個半小時，仍被警方迅速逮捕到案，傷者雖指證歷歷，但兇嫌一時稱「刀丟到大海」，後來又改口否認沒有砍人，全案朝傷害罪嫌方向偵辦。

據悉，傷者賴男與方男彼此相識，日前兩人相約到萬里漁港找工作，賴男疑藉故放鴿子，引發怨恨殺機，16日兩人相約公墓飲酒，方男竟拔出身上的西瓜刀朝賴男追砍。對此，警方表示，兩人因有飲酒且精神狀況不穩定，正進一步調查釐清案情。

(中時 )