小鬼黃鴻升驚傳猝逝享年36歲！ 在住處被發現遺體已僵硬

藝人小鬼黃鴻升今（16日）中午驚傳被發現在北投三合街過世，被發現時整個人臥倒在浴室門口，身體已呈現屍僵狀態，享年36歲。檢警初判，因沒有外力介入，懷疑是突發性疾病所致，檢察官現正前往第二殯儀館相驗釐清死因。對此，法醫高大成稍早也開腔分析小鬼2可能死因。

小鬼今日被發現陳屍在主臥室床舖旁，身上穿著T恤、內褲，浴缸內放滿水，疑似正要洗澡，慌張步出浴室，內褲脫至大腿，跌倒後口鼻撞擊地板，導致地板留有血跡。他的父親更向警方透露，小鬼沒有任何病史，至於是否是心肌梗塞，有待釐清。

據ETtoday報導，法醫高大成分析小鬼2可能死因，一為心肌梗塞，二為洗澡過程時跌倒，導致顱內出血死亡。不過高大成認為心肌梗塞的可能性較低，因為若是此原因致死，小鬼遺體應該是在浴缸內被發現比較合理。

高大成認為小鬼比較可能是因顱內出血導致死亡，因為浴室水氣高，跌倒趴下後身體進水，難以自救，但真正死因仍待法醫解剖後才能釐清。

小鬼黃鴻升今日中午傳出猝逝北投住家中，噩耗震驚演藝圈，他的初戀兼好友楊丞琳第一時間得知消息，更是哭到不能自己，情緒崩潰暫停今日所有工作。而緋聞女友峮峮一開始還不知情，準備進棚錄影，是在記者致電詢問才知情，目前也取消工作，本人至今仍無回應。

(中時新聞網)