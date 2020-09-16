泰國近日發生一起16歲少女(Thanyaluck Fai Phadasri)遭手機殺害的離奇案件。據了解，這名16歲少女日前在家中床上用手機聽音樂時，疑似手機出現故障，立即讓正在使用手機的少女觸電身亡，直到少女的家人叫吃飯時，才發覺少女整個人焦黑躺在床上，脖子與手臂上都有燒傷的痕跡，緊急送往醫院搶救仍是回天乏術，警方調查發現，少女遭手機觸電身亡前，少女主要是躺在床上，還一邊將手機充著電，一邊戴著耳機聽音樂，初步推測有可能是手機過載導致爆炸發生的意外所致，少女的家人，也預計將在佛教寺廟裡進行少女的弔喪儀式。

這名16歲的泰國少女日前遭到自己手機殺害，少女的家人發現她時，已經全身焦黑的躺在自己床上，她的脖子和手臂上都有被燒傷的痕跡，雖然警消人員即時抵達，在為少女進行心肺復甦術後，緊急送往醫院治療仍是宣告不治。

少女的父親（Thongchai Phadasri）表示，自己的女兒熱愛學校生活，每天放學回家都會很努力的做作業。她的65歲祖父母(Nookrai Phadasri)痛哭表示，案發當時，自己仍為家人做飯，當要叫少女吃飯時，卻沒有得到任何回應，連打電話催促要吃飯時，也未見任何回應，打開房門一看才驚覺少女已經趟在床上死亡多時，祖父母也表態，當少女去逝後全家人都感到無能為力。

警方調查指出，少女的主要死因，初步判定是因智慧型手機造成的，也證實少女案發當時，有將手機插著充電使用，並且還戴著耳機聽音樂，由於整支手機已經呈現焦黑狀況，無法確認少女死前到底是在瀏覽什麼內容，少女的家屬也將在近期，為她在佛教寺廟裡舉辦弔喪儀式。

(中時新聞網)