藝人黃鴻升（小鬼）今日突傳死訊，震驚業界，藝人曾之喬曾經和黃鴻升合作過數次，今被問到黃鴻升消息時還強裝鎮定，指出目前事情一切還不明朗，她不方便發表任何意見。

但被問到和黃鴻升工作時的回憶時她數度幾乎淚崩，哽咽回道：「印象中他是個很溫柔，很善良的大哥哥，我和他合作時也相當感謝他當時對我和助理的照顧，我希望接下來大家都能平平安安的，健康快樂就是最大的幸福。」也請接下來身邊所有人都要能好好照顧好自己，真情流露聽來讓人十分心疼。

曾之喬在活動現場被問到小鬼黃鴻升的死訊，數度淚崩，最後強忍住淚水接受採訪。(石智中攝)

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