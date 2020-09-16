小鬼黃鴻升突逝 曾之喬聞訊數度哽咽 19:512020/09/16 中時 黃唯淯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 藝人黃鴻升（小鬼）今日突傳死訊，震驚業界，藝人曾之喬曾經和黃鴻升合作過數次，今被問到黃鴻升消息時還強裝鎮定，指出目前事情一切還不明朗，她不方便發表任何意見。 但被問到和黃鴻升工作時的回憶時她數度幾乎淚崩，哽咽回道：「印象中他是個很溫柔，很善良的大哥哥，我和他合作時也相當感謝他當時對我和助理的照顧，我希望接下來大家都能平平安安的，健康快樂就是最大的幸福。」也請接下來身邊所有人都要能好好照顧好自己，真情流露聽來讓人十分心疼。 曾之喬在活動現場被問到小鬼黃鴻升的死訊，數度淚崩，最後強忍住淚水接受採訪。(石智中攝) (中時 ) #小鬼黃鴻升 #曾之喬 # 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 小鬼黃鴻升陳屍屋內 父親發現時已呈現僵硬 13:182020/09/16 娛樂 才與小鬼攻頂合歡山 KID聞小鬼死訊心痛發文 13:432020/09/16 娛樂 小鬼主演國片《陣頭》票房破3億 馮凱聞噩耗難過哽咽無語 14:332020/09/16 娛樂 藝人小鬼疑摔倒心肌梗塞猝逝住家 父親稱無病史 15:462020/09/16 娛樂 小鬼驟逝噩耗傳出 IG全網黑一片：無法相信 15:212020/09/16 娛樂 黃鴻升驟逝《角頭》監製張威縯嚇到 「他沒有壞習慣」 13:222020/09/16 娛樂 小鬼驚傳36歲身亡 Selina不捨呼籲「對生命應該尊敬和愛惜」 15:352020/09/16 娛樂 小鬼36歲猝逝浴室門口「呈屍僵狀態」 法醫高大成推測2死因 19:462020/09/16 娛樂 小鬼昨天才曬狗 IG最後發文「扛得住」死訊逼哭網：我不相信 13:212020/09/16 娛樂 小鬼驟逝 「沒結拜的兄弟」曾國城悲嘆「他實在太年輕」 14:292020/09/16 娛樂 娛樂熱門新聞 小鬼36歲猝逝浴室門口「呈屍僵狀態」 法醫高大成推測2死因 - 娛樂 小鬼36歲逝世噩耗 女友峮峮5分鐘前才知道 - 娛樂 劉亦菲《花木蘭》正妹替身曝光「比本尊還漂亮」 - 娛樂 啦啦隊女神峮峮深夜野外泡湯 起身「E級雙峰」看光 - 娛樂 KID收到小鬼去世噩耗 IG崩潰發12字回應 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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