兩岸如果開戰，美軍會不會介入？美國國際趨勢專家方恩格對此直言，不能假設美國一定會來，主要還是台灣自己要決定往什麼方向走。

YouTuber「Bit King比特王出任務」貼出「未來沙龍」影片，引起大批網友關注。兩岸如果開戰，美軍會不會介入？國際趨勢專家、猶太裔美籍律師方恩格（Ross Feingold）指出，要看真實的情況、要看為什麼發生？在什麼情況下？而且要看大環境，比如今年有疫情，這是其中一個考量，總之要看整個大情況、大環境才能知道，要看日本、南韓、菲律賓有什麼想法，因為他們都是美國在亞太地區的盟友。

方恩格也坦言，不能假設美國一定會來，因為我們真的不知道。至於美國給得起戰略清晰嗎？方恩格表示，台灣要先講清楚要什麼？美國可以答應或不答應，但是為什麼美國要先答應你們，他覺得這有點奇怪。

方恩格指出，不要太依賴美國專家講什麼。他們住在遠遠的華府，辦很多關於台灣的研討會，然後第二天台灣所有的媒體都會報導，還有台灣的美國專家說什麼，他覺得不用一直聽他們講什麼。主要是台灣自己要決定往什麼方向走，如果想要美國決定「戰略清晰」的話，或許美國會答應，但並不是無條件的答應；比如美國會說，那你們國防預算要調高或什麼的，那是一定的。他強調，起點就是台灣要清楚地向美國講你們要什麼。

網友認為，「別傻了！美國是一個以利益為主的國家，沒有利益的事，他們絕不會去做。」、「美國會衡量勝算多少，才會參與多少，美國一向是聚眾圍毆敵對國，不管輸贏，台灣一旦開戰，就如伊拉克變成廢墟，受苦的是台灣人民。」

(中時新聞網)