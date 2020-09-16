嘉義縣太保市一處偏僻鐵皮屋因近日出入人員頻繁，引人注目，警方獲報前往了解，懷疑鐵皮屋內有人從事不法行為，15日執行搜索，果然破獲以蕭姓男子為首的今彩539地下簽賭站，才發現主嫌為吸引賭客上門，利用賠率高做誘因，成功衝高業績，一周的下注金額就超過6000萬元。

嘉義縣水上分局9月初接獲民眾報案，指太保市舊埤里一處鐵皮屋出入分子複雜，疑似從事不法，立即規畫由偵查隊與太保聯合所組專案小組深入調查，15日警方執行搜索，成功逮獲蕭姓主嫌等7名嫌犯，更查出該地下簽賭站一星期下注賭金高達6000萬元以上。

警方在現場查扣網路傳真機11台、事務機4台、電腦主機及螢幕各10台、監視器1組、計算機5台、電話答錄機1台、電話及網路轉接器4台、網路交換器1台、網路分享器2台、市內電話機6台、手機5支、今彩539簽注單1批等證物，全案依賭博罪嫌移請臺灣嘉義地方檢察署偵辦，並持續清查帳冊資金及金流去向。

(中時 )