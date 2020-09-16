一年一度鬼門關夜市，苑裡越夜越美麗。（張文煥提供／巫靜婷苗栗傳真）

一年一度鬼門關夜市 苑裡越夜越美麗

9月16日鬼門關，苗栗縣苑裡鎮每逢這天，苑裡火車站前為公路會封街，除了為下午市場普渡準備，晚上還會請戲班做戲給好兄弟看，久而久之聚集越來越多攤商，成為「鬼門關限定」的隱藏版夜市，甚至有外縣市民眾慕名而來，攤商燈火通明照亮苑裡夜空，空拍景象壯觀。

苑裡鬼門關夜市，中午就有攤商早早來卡位，規模擴及周邊巷道，苑裡鎮長劉秋東指出，苑裡市場每年鬼門關休市，下午舉辦普渡，晚上會請來戲班或歌星演出，送好兄弟回府，吸引民眾和攤商前來，規模盛大，堪稱苑裡全年最熱鬧的一晚。

警方進行交通管制，長長大街上湧現逛夜市的民眾，整條大街閃爍著燈光，宛如電影「神隱少女」的場景，也是苑裡子弟口中「最想回家的理由」。劉秋東說，鬼門關夜市是苑裡獨特的文化，由攤販自行籌畫辦理，希望明年能融入年輕創新思維，行銷苑裡。

不過疫情期間，中央流行疫情指揮中心宣布賣場市集需佩戴口罩，現場有民眾依規定口罩戴緊緊，但多數民眾為盡情享用夜市美食沒戴口罩，就怕夜市文化成為防疫破口，公所提醒民眾「防疫不可鬆懈」，身處人潮擁擠處仍需佩戴口罩，保護自己也保護他人。

(中時 )