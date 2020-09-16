綽號「小鬼」的藝人黃鴻升，今（16日）於北投區住家中猝逝，遺體呈現屍僵反應，享年36歲。民俗專家林正義接受《中時新聞網》專訪，談到台南王爺下令警告生肖屬兔、馬、狗、豬的民眾，於今晚9時30分後，切勿在外逗留，專家說這個時段是陰間收魂時間。

小鬼黃鴻升猝逝家中 專家曝：陰時是收魂時間

林正義指出，近期國內外藝人，不論日本或韓國女星，又或是台灣藝人小鬼，為何都是在36歲過世，專家表示「聖經裡曾說666是撒旦代號，36就是3個6，這就是一個魔考關口」通常人的思想要往正面想，尤其在農曆七月，千萬不可有邪念，只要心中有不好念頭，其實陰的東西就很容易在你的潛意識裡附身。

民俗專家林正義（圖/擷取 林正義粉專）

2016年黃鴻升也在鬼門關當天救了自己，不料四年後的鬼門關，卻不幸猝逝，專家坦言「生命中沒有巧合，任何事都會有原因，做任何事都要小心」林正義提到，曾經有發生過危險的事，就代表上天是在提醒警告你，後續很有可能會再有一波危險事發生。至於為何台南府城王爺，會突然下令警告屬兔、馬、狗、豬的生肖民眾，要特別小心，林正義說「天機不可洩漏，這個是天機，所以神明只能點到為止，不能講太明」其實最一開始的生肖本來有36個，後來才被濃縮成12個，從機率上來說有三分之二不準確，但有三分之一的人要小心，所以王爺就透過祂的神通，以生肖來告誡民眾要留心。

王爺下令21:30後，以上生肖盡量不要外出，林正義指出，晚上9時30分是戌時，辰跟戌是山不管地帶，所以在鬼門關要收關時，就是我們俗稱的，鬼魂投胎時間，其實也就是陰時收魂時間。至於鬼門關當天，到底有哪些禁忌是不可觸碰的？專家表示，晚上不要前往陰處過夜，舉凡水邊、山邊等，能不去就不去，盡量避開這些地方，因為農曆七月，是由陽氣轉陰氣的過渡期，若有不慎很容易被煞到。

（剪輯/陳威臣）

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(中時新聞網)