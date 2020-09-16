瑪麗蓮夢露和黛安娜王妃也都36歲過世。(圖／達志影像)

36歲「小鬼」黃鴻升今（16日）猝逝，震驚外界，也讓網友注意到，近日日韓演藝圈也不平靜，接連3個藝人都36歲過世，其實歷史上也有兩位傳奇女神同樣在36歲香消玉殞，詭異巧合引起熱議。

小鬼黃鴻升猝逝家中 專家曝：陰時是收魂時間

14號日本女星蘆名星傳出過世消息，同天韓國女星吳仁惠也被發現無呼吸，雖一度經搶救後，恢復心跳，無奈15日仍宣告不治離世，3天內殞落3顆星，加上「小鬼」黃鴻升都是36歲，共通巧合讓人感到不可思議。

其實，過去還有2傳奇女神也都是36歲過世，一代性感巨星瑪麗蓮夢露，在她36歲輝煌時期，卻赤裸猝逝床上，因為當時床邊有幾罐安眠藥，被推測是過度依賴藥物而死，但也有一說是甘迺迪兄弟擔憂政治前途斷送，才派人滅口，死因至今成謎。

另外，黛安娜王妃雖逝世多年，依舊是大眾心中最美的王妃，人生一直是傳奇的她，嫁給查理斯王子，展開如同夢幻般的王妃生活，未料丈夫外遇，導致婚姻破裂最後離婚，而她在1997年時在法國巴黎發生車禍，不幸在36歲過世，當時她的死訊震撼全球，至今仍讓人難忘懷。

(中時新聞網)