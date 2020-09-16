今年台北國際旅展航空公司全部缺席，有經營國內線的華信航空表示，雖然國內線生意不錯，但因為少了國際線產品，能促銷的內容太少，因此決定不參展，但是旅行社都有賣華信國內線套裝行程，公司也會搭配旅展檔期，推出線上旅展。

今年第三季國內航線非常旺，尤其是澎湖航線特別熱門，業界估計經營國內線的華信與立榮，第三季單季都享有獲利，9月過後澎湖開始起風，旅遊人潮轉向金門，估計今年秋冬離島觀光較往年也會有大幅成長。

去年超過八千名金門老兵，熱烈響應金門縣政府的「金門老兵召集令」系列旅遊活動，加上眷屬親友，帶回倍數以上旅遊人次，創造可觀旅遊商機，今年老兵召集令活動即將在9月30日開跑，為暑假旺季結束後的秋冬帶來小旺季，華信航空高階表示，集團運力充裕，隨時可配合市場需求做增班。

金門觀光處科長陳明伶則指出，金門原以小三通為大宗，現在沒了陸客，改接待本國旅客房間數相當足夠，只要航空公司能增班，旅客數就有成長空間。

金門縣政府很努力各項推廣活動，秋冬季有坑道音樂會、金門中秋博狀元餅、海洋藝術節、與樂高結合的風獅爺文化季、烈嶼芋頭季等。

(工商 )