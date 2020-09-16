FactSet 5G報酬指數 納入同欣電、南電 19:592020/09/16 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺灣指數公司16日公布「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G報酬指數」，2020年第2次成分股定期審核結果。成分股納入同欣電（6271）、南電（8046）二檔，另成分股刪除聯亞（3081）、中磊（5388）二檔。 臺灣指數公司表示，上述成分股納入和刪除變動，將自9月16日（周三）交易結束後生效（亦即自年9月17日周四）起生效。 (工商 ) #FactSet #中磊 #5G #同欣電 #臺灣指數公司 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《熱門族群》明年選股 外資點名聯發科、聯電等7檔 13:412020/09/16 財經 宏達電Vive Focus 醫療領域報捷 04:102020/09/16 產業．科技 風電成長 永冠-KY趁勝追擊現金增資 09:242020/09/16 財經 會長戴正吳：日本夏普營運看漲 04:102020/09/16 產業．科技 台積電9／17除息 指數將蒸發21.5點 17:112020/09/16 財經 電競玩家的家具 華碩、IKEA異業結盟 04:102020/09/16 財經要聞 《證交所》台積電等5檔明除息 影響指數21.7點 17:222020/09/16 財經 台積電漲近3％帶頭衝 台股登12976點創收盤歷史新高 13:372020/09/16 財經 台灣權王－Mini LED題材熱 同欣電、億光認購夯 04:102020/09/16 證券．權證 台積帶旺房市 科學園區強漲 04:102020/09/16 財經要聞 財經熱門新聞 人民幣1天飆破2大關 專家爆下一波驚人價位 - 財經 Fed今晚公布報告很誘人 專家：黃金狂牛續衝 - 財經 弘芯爛尾抵押7奈米機台 陸晶圓龍頭被爆外銀討60億信貸 - 財經 7奈米慘爆！美晶片廠肥單 台積電獨吃仍是謎 - 財經 棄息賣壓不再 台積電17日除息2.5元 散戶搶低機會來了？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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