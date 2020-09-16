臺灣指數公司16日公布「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G報酬指數」，2020年第2次成分股定期審核結果。成分股納入同欣電（6271）、南電（8046）二檔，另成分股刪除聯亞（3081）、中磊（5388）二檔。

臺灣指數公司表示，上述成分股納入和刪除變動，將自9月16日（周三）交易結束後生效（亦即自年9月17日周四）起生效。

(工商 )