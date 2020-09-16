好天氣只剩最後一天！天氣達人彭啟明指出，周五（19日）後又會再度變天，北部開始有陣雨增多的現象。（摘自彭啟明臉書）

正值「秋老虎」的天氣型態，白天高溫炎熱，各地高溫普遍在33至36度，氣象局也對13縣市發布高溫警訊。(氣象局提供)

明（17日）天氣和今天（16日）類似，是高溫炎熱，晴時多雲的天氣，秋老虎持續發威，氣象局也針對13縣市發布高溫警訊。不過好天氣只剩最後一天！天氣達人彭啟明指出，周五（19日）後又會再度變天，北部開始有陣雨增多的現象，周六（20日）鋒面接近，天氣轉不穩定，雨勢再擴大。

氣象局表示，明天（17日）氣與今天天氣大致相同，僅台東及恆春半島需注意有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，南部地區及其他山區午後有局部短暫雷陣雨。而現在正值「秋老虎」的天氣型態，白天高溫炎熱，各地高溫普遍在33至36度，氣象局也對13縣市發布高溫警訊。在明中午前後，台東縣地區、南投縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意；花蓮縣縱谷，台北市、新北市盆地，嘉義市地區，新竹縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

至於剛生成的第11號輕颱「紅霞」，氣象達人彭啟明表示，該路徑對台灣沒有直接的影響，將持續往越南方向前進。周六（20）晚上到周日（21）間將有一鋒面通過，水氣增多，北部再度轉為不穩定的天氣型態。同時，吳德榮表示，隨著鋒面南下，北台灣天氣將轉涼，約降5度左右，北部、東半部有局部陣雨或雷雨，其他地區也有午後雷雨及較大雨勢。

第11號輕颱「紅霞」，該路徑對台灣沒有直接的影響，將持續往越南方向前進。（氣象局提供）

另外，氣象局指出，由於17日環境風場為東南風，西半部風速較弱，擴散條件差，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，造成西半部空氣品質較差。

(中時新聞網)