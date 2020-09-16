總統府人令 由郭耀煌任行政院科技政委 20:092020/09/16 工商 彭媁琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統府發布總統令，特任前資策會董事長郭耀煌，為行政院政務委員。目前郭耀煌擔任成大資工系教授。 郭耀煌出生於1959年，為成功大學電機工程研究所博士。曾任政大理學院院長、成大數位生活研發中心主任、國科會工程處工程科技推展中心主任、行政院科技會報委員兼執行秘書、教育部電子計算機中心主任、資策會董事長。 科技部長吳政忠今年520由科技政委轉任科技部長後，科技政委職位一直懸缺迄今。郭耀煌在蔡政府第一任期時即曾與吳政忠搭檔，擔任科技會報執行秘書，兩人默契十足。 (工商 ) #郭耀煌 #總統府 #資策會 #行政院政務委員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳其邁宣布成立智慧城市推動委員會 14:222020/09/16 區域情報-高雄 辜尹大戰2／辜仲諒暗助泰國首富 正大集團可望入主日盛金 08:572020/09/16 財經 葉協隆升任航港局長 全面優化海客貨運服務 14:282020/09/16 財經 稻江護家陪長者婚紗走秀 打造失智友善社區 18:342020/09/16 寶島 遇見米勒在新埔 校園巡展開跑 04:102020/09/16 地方新聞 金管會開鍘 新壽董座吳東進遭停職 04:102020/09/16 財經要聞 紀念薛岳逝世30週年 李宗盛、庾澄慶、信將獻唱金曲 14:332020/09/16 娛樂 台耀牽手Fresenius Kabi 乳癌新療法2022年上市 15:122020/09/16 財經 《金融》6大內控缺失 新壽遭重罰2760萬、董座遭停職 08:012020/09/16 財經 每周音樂演出 淡水博物館嗨翻 04:102020/09/16 地方新聞 財經熱門新聞 人民幣1天飆破2大關 專家爆下一波驚人價位 - 財經 總統府人令 由郭耀煌任行政院科技政委 - 財經 抓到了！台積電狂噴爆背後藏鏡人 竟是「華爾街怪咖」 - 即時 Fed今晚公布報告很誘人 專家：黃金狂牛續衝 - 財經 當年買宏達電賠掉2棟摩天樓 金管會罕見重罰新壽有內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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