總統府發布總統令，特任前資策會董事長郭耀煌，為行政院政務委員。目前郭耀煌擔任成大資工系教授。

郭耀煌出生於1959年，為成功大學電機工程研究所博士。曾任政大理學院院長、成大數位生活研發中心主任、國科會工程處工程科技推展中心主任、行政院科技會報委員兼執行秘書、教育部電子計算機中心主任、資策會董事長。

科技部長吳政忠今年520由科技政委轉任科技部長後，科技政委職位一直懸缺迄今。郭耀煌在蔡政府第一任期時即曾與吳政忠搭檔，擔任科技會報執行秘書，兩人默契十足。

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