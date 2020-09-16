效力火腿鬥士隊的王柏融今（16）日擔任先發左外野手、第7棒，對手是軟銀鷹隊，結果他表現不佳，3打數無安打，被三振1次，但跑回1分，打擊率下滑至1成55；6局上便被換下場休息，由松本剛接替守左外野。

王柏融本季對軟銀擊出2支安打，對戰打擊率3成33，且軟銀今天的先發投手二保旭是右投，因此王柏融獲得先發機會。他在2局下首次打擊時，擊出二壘滾地球造成守備失誤而攻佔一壘，後來又藉著隊友安打跑回本壘得1分。

3局下，王柏融又擊出一壘滾地球出局，5局下2人出局，火腿隊攻佔二、三壘，是得分的好機會。王柏融三度上場打擊，面對中繼投手泉圭輔，錯失1個比較好打的變化球，僅打成界外，只見他露出惋惜的神情，接著便揮棒落空遭三振出局。

6局上，火腿隊總教練栗山英樹決定更換松本剛守左外野，王柏融退場休息。至於另一場西武獅、羅德海洋之戰，西武隊吳念庭9局上接替防守一壘，沒有打擊機會，打擊率仍是1成。

(中時 )