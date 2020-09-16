基隆安樂區壯觀里長楊添發反應大眾運輸不足，造成里民不便，市長林右昌在議會承諾，明年會讓里民有公車搭，議員憂未來市府只是一時增加班次，沒有延續性，16日里長提出盼能將接駁車路線規劃延伸到市區循環站，林右昌表示，目前還在規劃，暫時將採其他方式來進行配套，會以在地民眾權利為優先。

壯觀里位處高地，集合住宅人口6千多人，里民年紀偏高，公車班次少之又少，楊添發先是希望市府能將501公車從國家新城延至壯觀里並拉長班次間距，但公車處回應表示，壯觀里目前已有2條路線，分別開往台北、七堵，由於班次車輛及人員已達飽和，現階段難以增開班次，但會研議讓接駁公車由樂利二街上行壯觀里繞行一圈至麥金路。

而林右昌則在議會允諾，會與各處室研議，讓壯觀里居民在明年有公車可以搭，16日楊添發在座談時提出，希望能讓接駁公車延伸到市區循環站，對此，林右昌說，壯觀公車路線年底會開通，不一定從501公車延伸，因為搭乘的民眾相當多時常客滿，而方法仍在研議中，一定會保障民權益。

議員俞叁發表示，一開始處理壯觀里的交通問題，公車處不斷回絕，直到林右昌在議會親自回應才有結果，但公車調度不是難事，而市府在應對這個問題時，如何將市民權益延續下去，並非一時因應議題做處理，未來還需要持續關注。

(中時 )