第75屆聯合國大會於美東時間周二（9月15日）在紐約聯合國總部開幕，由於新冠病毒大流行，本屆大會將採取視頻形式召開，所有與會國家領導人都將通過視頻參與，只有美國總統川普打算親自到場發言。大陸國家主席習近平亦將與川普及其他國家領導人一樣，以視頻方式在大會上發言。

《美國之音》指出，新一屆聯大的一般性辯論將於9月22日至25日舉行，川普上周在白宮記者會上說，可能會到紐約聯合國總部會場親臨發言。而聯合國大會也在上周決定，各國領導人將通過他們事先錄好的視頻發言參加一般性辯論，而非親自前來紐約與會。

報導說，根據聯合國一份暫定的發言者名單，川普總統排在下週二（9月22日）首日上午辯論的第2位，大陸國家主席習近平則排第4。

美國駐聯合國大使凱莉．克拉夫特（Kelly Craft）上週四表示，美國在本屆聯大期間的優先事項是「人權和透明」。

報導指出，本屆聯合國大會的一般性辯論可能創下聯合國歷史上有最多國家元首和政府首腦發言的記錄。過去親自與會對許多無法前來的國家領導人構成限制，視頻發言則打破了這種限制。在暫定的190多位與會發言的各國領導人中，有170多位是國家元首或政府首腦。聯合國在新聞稿中，以「大樓空空、議程滿滿」來形容史上第一次以視頻方式進行的聯合國大會。

此外，今年也是二次大戰後建立聯合國的75周年。在一般性辯論舉行前一天，亦即9月21日，聯合國將舉行高級別會議紀念這一國際組織的生日。

報導表示，本次聯大開幕期間還將舉行生物多樣化高峰會議（9月30日）、紀念第4屆世界婦女大會25周年（10月1日）和紀念和促進徹底消除核武器國際日高級別全體會議（10月2日）。

(中時新聞網)