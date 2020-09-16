國內疫情趨近平緩，海科館推出「樂遊趣」，邀在地民眾走入園區，觀賞全新的海洋特展，其中推出限定旅遊套裝行程，不僅可以一次遊覽無敵山海美景，更可以深度走入漁港，體驗與眾不同的魅力風情，館長陳素芬指出，海科館包括潮境公園與環保復育公園等，不僅有絕美風景，也容易保持安全社交距離，歡迎旅客認識海洋，凝聚共同回憶。

陳素芬說，海洋科技日漸進步，國內外智能海洋領域盛行，海科館內也增設大量海洋環境復育舉措，繼日前政府推出向海致敬政策後，海科館光去年入館人數就已經成長一倍，可見得民眾愛護海洋生態環境的心已日漸上升，此外，海科館也推出年度專案，邀請民眾只要花小錢，就可以深度認識海洋生態，親自遊覽基隆熱門景點。

此外，海科館18日推出，講述海島子民生活的展覽，以「環境」、「教育」、「社會關係」、「台灣與東南亞」為主軸，藉此反思若海洋環境反撲，我們又該何去何從，並提醒遊客該以永續環保的意識愛護海洋，並重視環境災害造成的嚴重後果。

海科館指出，為讓民眾關注永續議題及海洋教育的核心理念，後續會由DIY工作坊邀請再生紙藝術家許方瑜，帶領大家認識再生紙藝的創作工序，以及北海岸常見的鯨魚型態，再以碎廢紙製成的紙漿片、廢棄漁網等媒材創作鯨魚磁鐵，藉此讓民眾以身為海島子民為榮，並且更加愛護共有的海洋。

(中時 )