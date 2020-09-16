武界壩洩洪釀4死慘劇，凸顯水域遊憩和露營管制等議題，南投縣觀光處表示，縣府自2014年起公告10處為限制、禁止進入的水域，但並不包括濁水溪武界段，是否增列並增加縣內其他水域，將與河川局和消防等單位研議。

觀光處長陳志賢說，限制水域要事先申請，禁止水域則不能進行戲水、露營等活動，違法者會依發展觀光條例開罰。目前南投縣內公告的限制水域有國姓鄉水長流志朋橋以下200公尺、集集鎮清水溪；禁止水域包括中寮鄉平林溪、鹿谷鄉德興瀑布、埔里鎮能高瀑布沉砂池、大湳倒虹吸出口沉砂池，竹山鎮東埔蚋溪、街尾圳、大坑圳，及杉林溪森林生態渡假園區加走寮溪河段。

鹿谷鄉長邱如平表示，鹿谷鄉德興瀑布是禁止區域，平時要求遊客禁止在瀑布遊玩，縣府和鄉公所會不定期視察，民眾配合度高，並不會進入，也希望民眾到鹿谷出遊，都能平安回家。

水域周邊露營議題，引發各界關注，陳志賢說，目前縣內有355個露營場納管，都是沒有違反相關法令的露營區，並公告在觀光局官網的露營專區，建議民眾可以先查詢，確定出遊場域是否合法，將露營風險降到最低。未來將會持續公告相關資訊，讓民眾玩水、露營時有所認知，保障大眾在溪邊遊憩的安全。

(中時 )