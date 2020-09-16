繼精品百貨周年慶率先開打之後，本周起台中傳統百貨周年慶亦將登場，而一向是百貨周年慶指標的新光三越台北南西店亦將於10月1日秋節連假起跑；今年不僅推出全館滿千送百門檻從5,000大降至3,000送300，且祭出最吸客的寶可夢聯名卡友禮，超過40款商品預計將引爆收集狂潮，預計全檔烽火連三月目標業績上看200億元、年增1％。

新光三越周年慶首波由台北南西店領軍，10月1日起連同桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店、高雄三多店共6店一同展開，化妝品單筆滿2,000送200，全館單筆滿3,000送300較去年累滿5,000送500門檻低，對準全客層報復性消費，與第四季無法出國的370多萬人觀光人次在台消費商機。

北區副總李淑娟表示，振興三倍券上路加上超級卡利HlGH活動，新光三越全台7、8月業績成長兩位數，首波周慶遇到中秋節4天連假、國慶日3天連假，在不出國商機下，第4季相對看好。

李淑娟表示，今年80萬組美妝特惠組是10年來價格最優惠，鮮少打折的明星商品殺到36折，蘭蔻「小黑瓶」、植村秀粉底等買1送1組是歷年最多「比免稅店還優惠」。家電類則有買二送二、買機送機，頂級新機價格帶比過往便宜3成，貴賓卡友首7日購買還可享滿萬送千。

為了緊抓家庭客，首度與老少咸宜的「寶可夢」合作超過40款獨家好禮，貴賓卡友累滿2,000元以上可限日限量兌換，部分門檻搭上今年新增的「買兒童商品單筆滿2,000送200會員點數」回饋。24小時不打烊的線上DM可透過「點我購買」或每天更新的「精選商品」選購，到店取貨或宅配到府，線上、線下同享滿千送百。

(工商 )