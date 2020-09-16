路透社報導，華府不具名知情人士表示，川普政府為了持續對中國大陸施壓，計劃將提供台灣多達7種的主要武器系統，包括地雷、巡弋飛彈和高性能無人機。

以往，美國對台灣軍售都相當低調，希望最大程度地減少與北京的緊張關係，有些時候軍售之前，還會以各種形式向北京說明。

如今的川普政府則採用完全不同的方式，顯然決心與北京方面採取一種對抗鬥爭的方式，理由包括間諜活動、貿易戰，以及關於新型冠狀病毒傳播與責任的的爭議。

為了繼續對中國大陸施壓，或者說挑戰，美國加大對台灣軍售武器的品項與數量，在蔡英文再次當選總統後，又顯得尤為明顯。

路透社稱，台灣是中國大陸最敏感的議題之一，主要在主權與領土的爭議。北京說台灣這是中國大陸的一個省，並譴責普政府對台灣的支持。

華盛頓目前的做法，是為台灣提供有效的武器做為軍事牽制，被稱為「台灣要塞化」的努力，另一種形容是「豪豬戰略」(或叫刺猬戰略、刺鼠戰略)

據熟悉美國國會山莊軍售交易情況的人士說，為了使台灣更難被進攻，美國計畫提供遠程偵查無人機，此類無人機可以在監視地平線外的目標，再加上先進的飛彈與沿海防禦系統，其中包括能夠阻止軍艦與登陸艦接近的智慧水雷，還有遠程火箭砲系系統等等。

知情人士說，洛克希德·馬丁公司的高機動火砲火箭系統（HIMARS），本質上是由卡車運載的長程導向火箭，這是台灣想要的武器之一。除此以外，台灣也尋求先進的反戰車飛彈。

先前曾經報導，華盛頓已逐步通過提供台灣4架大型先進空中無人機，以大約6億美元的價格出售給台灣。還有波音公司的陸基魚叉反艦飛彈，也是海上防禦的有效武器。

然而，路透社此篇報導提到的售台武器數不到7種，僅有：MQ-9B海上守護者無人機 (SeaGuardian)、陸基魚叉、高機動火砲火箭、智慧型水雷，加起來僅有4種，而且MQ-9B與陸基魚叉算是舊聞。或許路透社是把川普政府先前同意售台的武器也列入，那就要再加上F-16C/D Block70(俗稱F-16V)、M1A2艾布蘭戰車，以及肩射式刺針飛彈，這樣算起來就有7種了。

(中時新聞網)