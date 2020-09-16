黃鴻升 Alien Huang【地球上最浪漫的一首歌】

小鬼黃鴻升今(16日)中午驚傳於北投住家中猝逝，享年36歲，好友兼《綜藝玩很大》主持搭檔KID林柏昇第一時間得知噩耗，無法接受，只透過限時動態懇求外界「不要問我任何事拜託了大家」，狀態令人憂心。歷經7小時沉澱後，KID情緒似乎終於平靜，稍早在社群網站PO文，一句「鬼哥，我們全部的人都很想你」逼哭粉絲。

KID與小鬼是演藝圈超級好朋友，當年KID服兵役，小鬼更義不容辭，幫忙代班主持《綜藝玩很大》、《星光雲！RUN新聞》2節目。隨著小鬼的驟逝，也讓KID想起昔日與小鬼的點點滴滴、各種暖心互動。

「我們跑去龜山島夜宿一起唱歌跳舞，因為你把大家都當作自己人，所以太沒形象而無法全部剪進正片裡，我們跟憲哥去基隆玩，我因為不舒服，不喜歡開車的你主動開車戴我回家，有一次你說要我帶你出去玩，我們在小琉球的工作空檔，不管玩很大，早上五點帶你去玩水，兩個人回來被罵慘，我們卻裸體洗澡在房間大笑，不管任何人。」

KID說他在當兵的那一年，小鬼壓力大，表現被大家放大檢視，雖然這樣，小鬼還是會私訊他講男人話題，「我知道那就是我跟你男人的浪漫，聊天的結尾我總是會說一句 等我回來，你也一定會回我一個👍黑色手手，然後繼續任勞任怨的幫我代班。」

「鬼哥，我們全部的人都很想你。」KID最後更引用小鬼經典情歌「地球上最浪漫的一首歌」，來表達對好友的不捨之情，讓粉絲看了也難過不已，淚崩留言「看到這篇我直接流眼淚…最喜歡龜山島在船上的鬼哥還有野人七號的大家！真的很難過」、「文章看到最後…看到那句歌詞…起了雞皮疙瘩。知道你很難過，但就祝福他，永遠守護你們」。

(中時新聞網)