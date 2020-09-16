臺灣指數公司16日公布「臺灣指數公司臺灣上市500大報酬指數」2020年第3次成分股定期審核結果，成分股新增台達化（1419）等23檔個股，另也刪除名軒（1442）等21檔個股。

臺灣指數公司表示，成分股納入和刪除變動將自9月16日（周三）交易結束後生效（亦即自9月17周四）起生效。

成分股納入23檔個股，包括台達化、新紡（1419）、亞力（1514）、杏輝（1734）、圓剛（2417）、兆赫（2485）、愛山林（2540）、台開（2841）、全漢（3015）、達邁（3645）、圓展（3669）、新至陞（3679）、永崴投控（3712）、康普（4739）、三福化（4755）、聯德控股-KY（4912）、誠美材（4960）、今國光（6209）、聚鼎（6224）、 元晶（6443）、ABC-KY（6598）、明基材（8215）、鼎炫-KY（8499）。

成分股則刪除名軒、鑽全（1527）、凱美（2375）、龍邦（2514）、宏璟（2527）、萬企（2701）、遠雄來（2712）、王品（2727）、雄獅（2731）、淘帝-KY（2929） 、凱羿-KY（2939）、嘉威（3557）、利勤（4426）、全球傳動（4540）、台耀（4746）、定穎（6251）、易華電（6552）、羅麗芬-KY（6666）、山林水（8473）、泰昇-KY（8480）、高力（8996）等21檔。

(工商 )