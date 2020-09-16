職棒樂天桃猿今(16)日與統一7-ELEVEn獅隊交手，第5局上卻發生意外，統一洋投泰迪（Teddy Stankiewicz）投出146公里速的直球，砸到樂天隊陳晨威的頭盔，陳當場倒地不起，站不起來，被擔架抬出場，目前正前往醫院檢查。
根據了解，在防護員上場之後，陳晨威被抬下場，樂天改由陽耀勳代跑。
維基百科資料顯示，陳晨威自少棒時期就擔任游擊手，以速度及打擊為名，也曾打過威廉波特世界少棒賽，當時個頭較為嬌小僅145公分，直到就讀美和中學時才長到180公分，並在當時接受同為游擊手的總教練陳瑞振親自訓練。2018年參與季中選秀，被Lamigo桃猿以第二輪（全選秀會第八順位）選進，於8月中旬達成簽約共識。
經歷
高雄市前鎮區復興國小少棒隊
高雄市興仁國中青少棒隊
屏東縣私立美和高級中學青棒隊
嘉義市大同技術學院棒球隊
新北市成棒隊（2018年）
中華職棒Lamigo桃猿 / 樂天桃猿（2018年8月12日－）
(中時新聞網)
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