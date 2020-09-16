臺灣指數公司16日公布「臺灣指數公司中小型代表300報酬指數」2020年第3次成分股定期審核結果。成分股新納入亞聚（1308）等23檔個股，另成分股刪除達新（1315）等21檔個股。

臺灣指數公司表示，成分股納入和刪除變動，將自9月16日（周三）交易結束後生效（亦即自9月17日周四起生效）。

成分股納入23檔個股包括亞聚、南緯（1467）、亞力（1514）、岱宇（1598）、長興（1717）、台玻（1802）、威致（2028）、英利-KY（2239）、海悅（2348）、精元（2387）、圓剛（2417）、瑞軒（2489）、櫻花建（2539）、益航（2601）、永豐金（2890）、鼎固-KY（2923）、圓展（3669）、合勤控（3704）、元翎（4564）、正文（4906）、 傳奇（4994）、精成科（6191）、ABC-KY（6598）。

成分股刪除21檔個股包括達新、堤維西（1522）、亞德客-KY（1590）、永光（1711）、寶齡富錦（1760）、凱撒衛（1817）、大毅（2478）、敦陽科（2480）、日勝生（2547）、潤弘（2597）、國票金（2889）、凱羿-KY（2939）、華晶科（3059）、揚明光（3504）、冠星-KY（4439）、眾達-KY（4977）、三星（5007）、宏正（6277）、瑞祺電通（6416）、勤誠（8210）、高力（8996）等。

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