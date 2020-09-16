金管會15日宣布，對新光人壽開罰2,760萬元及5項糾正，國外投資上限由43％降到39％，並對新光金控創辦人、新壽董事長吳東進祭出停職2年9個月重罰，也就是到本屆任期結束前，都不能再派任與投資相關職務，媒體分析，主要是吳東進的行為讓金管會想起當年「宏達電傷痕」。對此，資深半導體分析師陸行之在臉書表示，這則評論讓他想起，當年宏達電投資熱潮卻又急墜，他曾告誡風險的往事。

陸行之表示，2011年應投行大頭要求，到香港跟幾位大佬用餐給些投資建議，這一行人看好當時股價爆漲的宏達電，我說聯發科的4G turnkey(整合解決方案)要出來了，要他們小心投資，卻收到很多push back(反對意見)，當時這應該不是我獨家的看法，只要是 follow 聯發科的分析師都有常識。當年新壽更是在宏達電投資上重摔一跤。

據《工商》報導評論，新壽的宏達電傷痕，主要是吳東進在2006年起，對當時的「台灣之光」宏達電深具信心，鼓勵新壽加碼宏達電股票，直至2011年增持至6000張，但後來宏達電股價崩跌，加上新壽的金融資產部位因2008年金融危機出現400～500億元的未實現損失，加上要拉高淨值投資2倍反向標普500指數型基金，造成新壽投資所造成的損失影響持續超過7年。

財金文化董事長謝金河也曾經批評，當年長吳東進聽到宏達電創辦人王雪紅的談話，就指示投資部門進場力捧，在宏達電股價上千元之際增持至6000張，卻在之後宏達電崩跌，損失將近60億元，還出售新光三越百貨A8館以及曼哈頓大樓等「極品」彌補虧損，讓謝金河感嘆「要多賣2棟摩天大樓才補得回來」，不僅苦了新壽，更是苦了所有投資人。

金管會15日新聞稿指出，吳東進若一直在職，將妨礙新壽確實辦理投資業務的檢討及改善，有必要在相當期間停止其董事及董事長職務。降低吳東進對新壽的影響力。

保險局長施瓊華表示，壽險業是收受保戶資金，資產30兆元中，有90％是未來要支付給保戶的準備金，投資更應兼顧安全性、流動性及收益性。金管會公文到達日翌日，新壽海外投資上限就從43％降到39％，超標未符合比率前，不得新增國外投資，並依據風險胃納進行投資，在合規前不得新增國內外股票及ETF投資。

2020年3月新冠肺炎造成全球資本市場波動，大型壽險公司淨值未實現損失近5千億元，新壽的投資又出現超過400億元的損失，資產更從3兆元，淨值降至688億元，創下台灣6大壽險表現最慘，雖然近期全球資本市場已經大幅回升，金管會調查許久，才決定下手重罰，更是警告吳東進對新壽資產管理方式。

(中時新聞網)