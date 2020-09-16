藝人小鬼(黃鴻升)今日驚傳在家中浴室猝逝，讓不少人感到相當扼腕。消息一出，也讓網友討論起台灣的浴室設計，就有網友點出台灣和日本浴室設計關鍵差異，「台灣浴室門口設計習慣高一台階」，更說自己阿祖就是在浴室撞到頭而過世。他也補充，「日本浴室門框的底部是軟塑膠，地板也有極度防滑設計。」

原PO在PTT上以「有多少人在浴室附近滑倒過？」為題表示，自己從小到大在浴室滑倒的經驗大概有2、3次，更形容跌倒真的只是「一瞬間」，幸好自己屁股著地只是小傷而已。更透露，自己的阿祖因為頭撞到浴室邊角而離世。

這也讓他分析台灣的浴室，「好像都會設計高一個台階，而且台灣人習慣在家裡附近弄磁磚，導致浴室附近都是尖銳的直角面。」他也拿了在日本的家比較，「日本浴室到走道沒有架高，而且日本房門的邊角會做緩衝，而不是直角。」更說明浴室門框的底部是軟塑膠，地板上也有極度防滑的設計。

貼文發出後網友也紛紛討論，「浴室死亡率一直都很高啊」、「記得美國每年上萬人死在浴室，比搭飛機和電梯危險」、「之前有統計過，意外身亡的老人中有7成都是在浴室。」另外也有網友提醒，「馬桶座旁有扶手也很重要。」

(中時新聞網)