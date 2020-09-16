潘文忠（中）與運動教練獎得主們合照。（體育署提供）

教育部體育署今天於張榮發基金會國際會議中心舉辦「109年度獎勵學校體育績優團體及個人頒獎典禮」，本年度包含團體獎項、個人獎項及特別獎項等計有41名團體及個人獲獎，教育部部長潘文忠出席擔任頒獎人，表揚推廣學校體育績優辛勤的獲獎單位、老師及教練們。

體育署表示，以學校為實施範疇的學校體育，是教育重要的一環，更是推展競技運動及全民運動的基礎，為了達到這個目標，需要地方單位、學校單位以及教師教練們齊心協助，因此教育部體育署每年辦理「獎勵學校體育績優團體及個人評選計畫」，評選各界在學校體育領域中優秀付出團體與人員，並於每年9月體育月辦理「獎勵學校體育績優團體及個人頒獎典禮」，以表揚熱心奉獻於推展學校體育發展的團體、學校老師及教練個人。

本年度有68件申請案件，教育部體育署特地遴聘專家學者進行評選作業，經歷5個月的審慎評選後，總計41個團體與個人獲得今年度的殊榮，獲獎人數比去年35件更多，各獲獎者得獎事蹟及獲獎感言，將於頒獎典禮後陸續公布在「109年度績優學校體育團體及個人頒獎典禮」臉書粉絲專頁。

今年因為新冠肺炎疫情，許多大型運動賽事延期或取消，但台灣防疫有成，很幸運能在安全距離之下從事體育運動活動，體育署感謝在這艱辛的一年默默為學校體育竭誠付出的機關、學校、團體與個人，相信在大家齊心努力下，會有更多中華隊代表選手在國際體壇持續發光發熱。

(中時 )