「2020台中好湯溫泉季」谷關故事劇活動將於9/19在谷關第二出差宿舍廣場壓軸登場，台中市觀光旅遊局特聘泰雅原舞工坊帶來原民舞蹈音樂劇方式呈現，民眾可免費享受泰雅原民舞蹈帶來的視覺與音樂饗宴。

不僅如此，現場還將抽出溫泉季活動大獎Gogoro電動機車1台，邀民眾趁夏日假期來台中抓住好湯溫泉季的尾巴，除享用最新米其林必比登口袋名單與谷關五葉松特色美食，搭配安心旅遊補助及振興三倍券消費，在谷關地區合格標章飯店悠閒住宿外，也結合山岳勇士住房專案的兩天一夜及三天兩夜的專案遊程建議，推薦給愛好山岳人文的朋友，以及把握深呼吸漫遊湯旅最後名額！

台中市觀旅局長林筱淇表示，台中好湯溫泉季壓軸活動19日將在谷關第二出差宿舍廣場推出谷關故事劇場，當天還有谷關空拍影片星空場的首演。

中市府當天邀請在地原民舞蹈團，以泰雅祖先們使用肢體舞動的自然律動方法，結合傳統打擊樂器及歌唱的方式，搭配劇場表演之燈光音響，讓音樂故事的磅礡巨獻帶給民眾視覺、聽覺的雙饗宴，歡迎民眾來欣賞享譽國際的泰雅原民技藝。

當天還安排了當地農特產熱鬧市集，為了讓民眾玩得盡興，再推出拍照按讚送50元消費券，以及好湯福袋券抽大獎等好康活動，現場並將抽出45位福袋幸運兒獲得最大禮- Gogoro電動機車1台，還有農特產品、抗敏保養品、電器用品、泡湯券等多項好禮。

為了推廣谷關文化之美，台中深呼吸漫遊最後導覽時間為9/19、9/20兩天有谷關地區、裡冷部落、松鶴部落可以選擇，民眾可安排兩天一夜及三天兩夜假期來谷關泡湯看故事劇，參加深呼吸導覽體驗在地人情、泰雅原民文化、谷關生態環境。

隔日可前往鳩嘴山步道體驗台中稜線之美，或是走大雪山國家森林遊樂區，以及福壽山農場、梨山風景區等戶外景點與台灣最高海拔旅館-梨山賓館，享受中台灣高山自然美景與豐富生態環境特色。

觀旅局表示，活動期間至9/30前，民眾還可預約享受溫泉在地導覽，住宿再享優惠折扣及400元等值好禮相贈。

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