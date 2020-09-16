大陸名店「狗不理包子」日前被一位網紅暗訪並將吃後感想po網後，因為嫌肉餡太肥膩、價格太貴，沒想到「狗不理」北京王府井總店一怒之下報警，卻又惹火了廣大的大陸網民，連媒體都加入戰局，抨擊狗不理「狗急跳牆」，也有人發文說，「狗不理包子露餡了」。

新浪報導，在大陸北京有一名叫谷岳的網紅，在微博擁有168萬粉絲，在今年9月8日在微博上發布他到「狗不理包子」王府井總店的探訪的視頻。當他走進餐廳，花60元人民幣（約252元台幣）買了一籠醬肉包子，又花38元（約160元台幣）買了一籠豬肉包子，卻覺得醬肉包「感覺裡面全是肥肉」「特別膩」、「這種質量20塊錢差不多了」，但是大家普遍說的服務不好感覺不強烈。

報導指出，可能「狗不理」對於谷岳老師「服務不好感覺不強烈」這件事情很不滿意，很快就發表了一則嚴正聲明，以正視聽。在聲明中，狗不理表示，針對此事，我們已經報警，並要求視頻拍攝、發布者在國內主流媒體上公開道歉，餐廳也會依法追究相關人員和網路媒體法律責任！

結果「狗不理」的強悍作風，惹火了廣大的大陸網民，紛紛在微博吐槽狗不理包子難吃，直指說不好吃有什麼問題嗎？商家還報警？還有網友挖出「狗不理」由國企變私企，已於今年5月11日下市的黑歷史。

同時，陸港各大媒體都加入戰局，有的媒體直接找到王府井狗不理總店，但該店拒回應，而大部分只好刊登狗不理」包子的聲明，再加上網友觀點，間接打臉狗不理包子，也有直接表明「危機公關又一典型失敗案例」，「狗急跳牆的真實反應」，更有人發文說，「狗不理包子露餡了」，這反應的還是現在不少老字號普遍的心態，百年「狗不理」因一家加盟店砸招牌，提醒「老字號」不能倚老賣老。

最後，為平息輿論怒火，「狗不理」集團發出聲明，北京王府井店確定遭解約。

(中時新聞網)