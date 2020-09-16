一名在新竹警局任職的王姓巡佐，已經是個人夫，但卻與彭姓女子外遇，更是已經同居，外表看似恩愛的出軌戀情，卻暗藏危險因素，去年3月，王姓巡佐開車載著彭女，在中山高的湖口休息區時，突然發生口角，王男竟對彭女使出柔道招式「大外割」，害彭女摔斷腿。

王姓巡佐因為與妻子感情不佳，兩人處於分居狀態，期間王男認識了彭女，隨後發展成情侶關係，2019年3月22日，凌晨1點兩人在中山高的湖口休息區裡起爭執，彭女當下怕被打，於是躲進去休息區，王男見狀反而暴怒，用「大外割」方式，將彭女翻摔在地，導致右側脛骨閉鎖性骨折、右膝後十字韌帶受損骨折、右膝挫傷等傷害。

受傷後的彭女，9個月無法工作，同時罹患憂鬱症與恐懼症，因此向王男提告，並求償4萬2944元醫療費、90萬元工作損失、以及120萬元的精神慰撫金，總共214萬2944元；王男對醫療費用沒意見，但不同意工作損失、精神慰撫金求償金額。

王男指出，彭女聲稱9個月無法工作，卻沒提出證據，根本不足採信，且「大外割」僅造成一次性傷害，認為彭女檢查出十字韌帶撕裂性骨折，是她在浴室滑倒導致，與自己並沒有關係。

法院審理此案時，認為彭女遭大外割招式摔傷，經手術需休養2至3個月，之後在台大醫院檢查，認定需休養2至6個月，無法工作期間的確長達9個月；至於彭女控王男同居期間，毆打並用言語貶低人格，是發生在休息區事件之前，難認定憂鬱症與上述傷害行為，有任何因果關係，最後審酌雙方身分、地位、經濟收入等因素，判王男須賠償45萬848元，可上訴。

(中時新聞網)