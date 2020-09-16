20200916中天新聞 校門口住檢舉魔人！ 家長崩潰「4年開1500張罰單」

台北市某間國小家長會控訴，有對檢舉魔人兄弟檔不停地對著接送小朋友的臨停車輛狂拍，讓家長吃上不少罰單。此外兄弟檔也會為了拍檢舉而徘迴在校門口，造成校方與家長的困擾。校方則表示會盡快與市府溝通，並協助規劃臨時停車格。

據了解，這對檢舉魔人兄弟檔只要看見家長在門口接送小孩，並臨時停車在校門口或人行道時，就會拿起相機「蒐證」對著小孩及家長狂拍猛拍，在短短的4年內檢舉超過1500張罰單，平均算下來1天至少會交出1張以上的檢舉單，讓家長活在接小孩就收罰單的恐懼中。

該國小家長會無奈表示，違規繳納罰單本就天經地義，但校門口並未規畫臨時接送區。更控訴這對檢舉兄弟家就住學校對面，還在住家牆面架設3支攝影機，就為了能準確且不遺漏的拍下違規的汽機車身影。

檢舉兄弟的行徑不只拍攝違規暫停的汽機車，他更會為了要拍照檢舉不停在校門口來回徘徊，並將相機對著小朋友猛拍，也曾多次闖入校園中，對著小朋友言語騷擾，誇張行徑讓家長難以忍受。

而檢舉兄弟面對媒體的追問，不僅語氣火爆的吼「拍什麼啦」，更伸手想推媒體。據悉，目前校方也積極與北市府研擬要劃設臨時停車格，讓家長能真正安心接送小朋友。

(中時新聞網)