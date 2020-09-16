藝人小鬼黃鴻升今（16）日傳出猝逝，享年36歲，消息震驚各界，讓不少演藝圈好友紛紛都在臉書上留言哀悼。對此，星座專家唐綺陽在臉書上難過地表示，「很震驚，請大家一定要珍重身體」。

唐綺陽感嘆，36歲，本是意氣風發、享受生命的年紀，卻說走就走，連告別都來不及，她也透露自己十分震驚，「請大家一定要珍重身體，小心應變，也用心珍惜身邊的人，這是我們今年共同面對的生命功課...」。

唐綺陽坦言，一聽到消息後就很想馬上開直播聊聊，但由於今天都在棚內錄影作罷，但只要一有空就會馬上和大家聊聊。

唐綺陽在4月直播時就曾提到，2020年會有3波衝擊，第一波在3月到4月初、第二波在6月，9月、10月則會有再一波，當時甚至直言，我們今年都在這個恐懼籠罩之下，要等到12月才會走。

小鬼今日中午被父親發現倒臥在北投家中，警方初步調查，當時洗澡水已放好，上半身穿著上衣、下半身褲子半脫，然而目前死因尚未得知，需要等到18日解剖後才能釐清原因。

(中時新聞網)