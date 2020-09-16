經濟部電價費率審議會14日審定電價不調整，經濟部16日表示，後端基金估算須考量並滿足除役相關工作所需，核後端基金逐年攤提費用既屬核能發電成本一環，除役前足額提撥事國際上最常見的做法。

經濟部指出，核後端基金最新估算，是在2016年由台電公司提出後，經濟部嚴審後才在日前通過。經濟部解釋，後端基金在機組除役前足額提撥為目前國際間如美國、法國及日本通行做法。

經濟部說明，核後端基金提列金額必須足以支應核能電廠拆廠除役、核廢料之處理、貯存、最終處置，以及除役必要之地方回饋金等，因此依照國際間通行作法，後端基金每5年會重新估算一次。前次係於97年完成估算，經濟部於100年核定總費用3,353億元。此次重估係考量社會現況、核能法規要求及國際除役技術等與時俱進，諸如：除役年限依法由17年延至25年、興建中期暫時貯存設施作為低放最終處置場址難覓之替代方案、高放乾貯設施由室外改室內，以及增設核廢專責機構等，經濟部今年9月核定核能後端基金總費用為4,729億元，並以分年平均216億元提撥。

經濟部強調，世界各國核能業者都以核電廠40年役期屆滿作為足額提撥的期程，我國核能後端基金提撥亦係參照國際作法辦理，於114年最後一部機組核三廠2號機亦進入除役前足額提撥。

(工商 )