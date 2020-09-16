為強化金融業資安防護能力，政院明將聽取金管會「推動金融資安行動方案」報告，其中將推動一定規模金融機構或純網銀設置資安長，強化金融資安韌性，建立資安應變體系等。

為強化金融業資安防護能力，達成安全、便利、營運不中斷目標，金管會已啟動「金融資安行動方案」計畫，透過「強化主管機關資安監理」、「深化金融機構資安治理」、「精實金融機構資安作業韌性」及「發揮資安聯防功能」4個面向，提出共計36項資安措施。

行政院發言人丁怡銘表示，除就現有資安措施再優化精進外，再規劃資安新思維方向，如推動一定規模金融機構或純網銀設置資安長，強化金融資安韌性，建立資安應變體系等。

另外，因應立法院三讀通過的「農業保險法」及「農民退休儲金條例」，將於明年1月正式施行，農委會明天也將在院會中報告「農民與農業相關保險精進作為」，農委會表示，為使實際耕作農民參加農民健康保險（簡稱農保）及保障其職業安全，農委會將持續精進相關措施，希望完備農民4大福利制度，建構農民社會經濟安全網，讓農民安心從農，無後顧之憂。

(中時 )