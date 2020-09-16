《看不見的目擊者》電影海報。（華映娛樂提供）

日本電影《看不見的目擊者》改編自韓國賣座警匪電影《盲證》，由日本知名導演森淳一改編及執導，集合日本新生代潛力演員吉岡里帆和高杉真宙及實力派的大倉孝二、國村隼等人共同演出。故事描述一個看不見的女生卻成了連環命案唯一的證人，讓更多來自殺人魔的凶險圍繞在她身邊，電影中充滿血腥獵奇感的殺人手法，讓毛骨悚然的恐怖程度更上層樓。

日本懸疑警匪電影《看不見的目擊者》改編自2011年韓國賣座警匪電影《盲證》，《盲證》出色的劇本，不但讓女星金荷娜橫掃影后獎項，童星出身的俞承豪也坐穩男一寶座。2015年大陸翻拍成楊冪和鹿晗合作的《我是證人》，今年也有越南版《看不見的證人》上映。日本版由《神劍闖江湖》的編劇藤井清美與導演森淳一合力改編原著故事，更符合日本當下的文化背景。

日本懸疑片大師森淳一曾經執導多部作品，近期也與HBO Asia合作日本首部原創劇集《神探夏洛克小姐》，對懸疑氛圍掌握極為出色。這回操刀執導《看不見的目擊者》，他試圖指出邊緣人在社會中遭到「無視」的問題，並結合狂放不羈的暴力，更加拓展了此類型電影的可能性，也讓電影跳脫韓國電影的節奏，今天公布正式預告，可見到電影更加充滿日式恐怖驚悚的風格，尤其充滿血腥儀式感的連環殺人手法，更讓觀眾看得頭皮發麻。

日本新生代女星吉岡里帆則是化身為電影中的靈魂人物，扮演剛從警校畢業卻因交通意外而失明的女子，即便沒有人相信，但她仍決定運用視覺以外的一切來追蹤兇手，對抗連環殺手，吉岡說：「這是我演出以來遇到最困難的一次，詮飾雙眼看不見的狀態，更要充滿緊張和懸疑的感受，還有很多奔跑及動作場面，真的很謝謝劇組人員對我的幫忙。」

(中時 )