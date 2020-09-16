美國眾議員加拉格爾在一場智庫的年會上提出，中國大陸對台灣的軍事作為讓人擔憂台海可能發生衝突，今日的台灣有如舊冷戰時的柏林一般，已經成為全球地緣政治競爭的重心。他認為，美國以往的戰略模糊政策已不再有用，華盛頓應該採取「戰略確定」姿態，讓北京清楚知道它「完全沒有機會」發動對台灣的攻擊而不招來美國的反應。

《美國之音》報導，美國威斯康辛州共和黨聯邦眾議員加拉格爾(Mike Gallagher)在華盛頓智庫全球台灣研究中心(GTI)視訊年會中做出上述表示。他不久前才與參議員霍利(Josh Hawley)在國會提出《台灣防衛法》(Taiwan Defense Act)，並連署眾議員約霍(Ted Yoho)提出的《防止台灣遭侵略法》(Taiwan Invasion Prevention Act)。

報導指出，美國國務院亞太助卿史達偉近日在傳統基金會演說中，宣佈解密「六項保證」及對台軍售電報，並將美國的「一中政策」與中國大陸的「一中原則」做出明顯區分。加拉格爾對此表示肯定，但他認為，美國對台政策應該要進一步超越「六項保證」，對北京發出更清楚的「戰略確定」(strategic certainty)信號。

加拉格爾說，過去的「戰略模糊」已經不再有作用，相反地，戰略確定才是最重要的基石，它建立在我們整個同盟系統的第5條款。所以我認為，是時候我們明確對北京表示，它完全沒有機會發動對台灣的侵犯而不招來反應。

報導說，加拉格爾所指的是美國與北約同盟的華盛頓條約第5條款，對任何歐洲或北美同盟成員的武裝攻擊，「都將被視為對全體成員的攻擊」。

加拉格爾說，他個人認為習近平對統一台灣的態度是認真的，無論是通過武力或以造成「既成事實」的方式來完成。

他表示，今日的台灣正處於全球地緣政治較量的重心，或許和柏林在舊冷戰時期一樣。他擔憂台海發生衝突，因為美國的對手或許看到美國國內政治混亂，會以為這是可以在地緣政治上有所斬獲的機會，因此美國對中國必須有一致及可行的軍事戰略，必須對一旦中國發動對台攻擊時如何回應有一個更廣泛的策略，「我們必須幫助台灣成為一個刺蝟，讓它在傳統軍事攻擊下難以被攻克」，而這也是為什麼美國必須終結戰略模糊的政策。

(中時新聞網)