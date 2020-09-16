墨西哥政府為籌措社福預算發行的飛機樂透彩券，於當地時間15日開獎，預計產生100名百萬富翁，每名得主可抱回100萬美元。現任總統羅培茲一直想賣掉前總統的波音787總統專機來籌社福財源，無法順利脫手下改發樂透彩券替代，但彩券買氣不佳，直到上周才賣出7成。

(工商 )