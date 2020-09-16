墨西哥飛機樂透彩 民眾不捧場 21:112020/09/16 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 墨西哥政府為籌措社福預算發行的飛機樂透彩券，於當地時間15日開獎，預計產生100名百萬富翁，每名得主可抱回100萬美元。現任總統羅培茲一直想賣掉前總統的波音787總統專機來籌社福財源，無法順利脫手下改發樂透彩券替代，但彩券買氣不佳，直到上周才賣出7成。 (工商 ) #飛機樂透彩券 #墨西哥 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台虎6周年 6任務抽未來不限航點機票46張 21:332020/09/15 旅遊 范冰冰外觀變了網認不出「眉毛全不見」雪肌0血色 16:012020/09/15 娛樂 航空公司推線上旅展 秋冬看好金門旅遊人潮 20:422020/09/16 旅遊 歡慶中秋 永和音樂會超強卡司19日登場 18:022020/09/15 生活 亞洲藏壽司「樂透」開獎 正妹主持人打開手機嚇傻 11:252020/09/15 財經 苗栗市風箏節10月登場 四炆四炒冠軍出爐將辦美食饗宴 15:402020/09/15 寶島 重要賽事回籠 運彩業績強強滾 04:102020/09/14 投資理財 全新刮刮樂「無敵777」登場 頭獎300萬元 21:122020/09/15 財經 美國無法撼動中國 04:102020/09/16 時論廣場 萬芳7姊妹10金獎跨刀MV 04:102020/09/14 娛樂新聞 財經熱門新聞 人民幣1天飆破2大關 專家爆下一波驚人價位 - 財經 抓到了！台積電狂噴爆背後藏鏡人 竟是「華爾街怪咖」 - 財經 Fed今晚公布報告很誘人 專家：黃金狂牛續衝 - 財經 總統府人令 由郭耀煌任行政院科技政委 - 財經 川普堵死華為 為何台韓廠乖乖聽話？英媒爆2大原因 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。