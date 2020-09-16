宅經濟加持 聯邦快遞上季淨利躍增67％ 21:122020/09/16 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國物流巨頭聯邦快遞（FedEx）15日公布，本財年第1季（8月底止）淨利躍增67％，主要受惠於疫情期間網購激增，以及企業間出貨量提升。該公司Q1獲利噴發至12.5億美元，遠高於去年同期的7.45億美元，營收年增13％達170.5億美元，周二盤後股價大漲8％。 (工商 ) #聯邦快遞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《美股》業績意外好 聯邦快遞盤後大漲近8％ 11:252020/09/16 財經 《國際經濟》日本8月出口慘跌14.8％ 連6個月雙位數下滑 10:002020/09/16 財經 萬眾矚目！汎德永業現增17日起競拍 底價168.22元 15:452020/09/16 財經 「發展中亞洲」今年恐陷60年首經濟萎縮 大陸成例外 03:592020/09/16 兩岸 《電子商務》9月買氣旺 PChome 24h購物Apple旗艦館銷量年增70％ 15:402020/09/16 財經 圓展8月EPS 1.94元 賺贏過去3年 04:102020/09/16 證券．權證 8月年增5.6％ 陸工業生產優於預期 04:102020/09/16 產業財經 《電子零件》健和興前8月稅前EPS2.06元 Q3勝Q2 09:092020/09/16 財經 中通快遞集資120億港元 明公開招股 12:262020/09/16 財經 《半導體》均華H2訂單明朗 全年營收向上 10:512020/09/16 財經 財經熱門新聞 人民幣1天飆破2大關 專家爆下一波驚人價位 - 財經 總統府人令 由郭耀煌任行政院科技政委 - 財經 抓到了！台積電狂噴爆背後藏鏡人 竟是「華爾街怪咖」 - 即時 Fed今晚公布報告很誘人 專家：黃金狂牛續衝 - 財經 當年買宏達電賠掉2棟摩天樓 金管會罕見重罰新壽有內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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