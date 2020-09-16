美國物流巨頭聯邦快遞（FedEx）15日公布，本財年第1季（8月底止）淨利躍增67％，主要受惠於疫情期間網購激增，以及企業間出貨量提升。該公司Q1獲利噴發至12.5億美元，遠高於去年同期的7.45億美元，營收年增13％達170.5億美元，周二盤後股價大漲8％。

(工商 )

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