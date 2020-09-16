美國去年家庭收入中位數68,703美元 刷新紀錄 21:102020/09/16 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國人口普查局15日公布，在沒有爆發新冠疫情且經濟未受創的2019年，美國家庭收入中位數創新高，但沒有醫療保險的居民也見增加。去年家庭收入中位數年增6.8％，來到68,703美元創新紀錄；貧窮率由2018年的11.8％下滑到10.5％，連5年下降；無健保人數增加至2,960萬，占總人口9.2％，高於前年的8.9％。 (工商 ) #美國人口普查局 #家庭收入中位數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》軟硬齊發 蘋果新品發表還缺iPhone 12 09:262020/09/16 財經 中國「課」長超強！ 8月全球手遊收入騰訊霸榜前二 大陸玩家貢獻3.2億美元 11:462020/09/16 財經 比想像中慘 8月壽險業績創90個月來新低 18:292020/09/16 財經 台壽高雄總圖BOT案 獲金質獎 04:102020/09/16 金融．稅務 台積電漲近3％帶頭衝 台股登12976點創收盤歷史新高 13:372020/09/16 財經 逃命潮 人民幣存款餘額 創六年新低 04:102020/09/16 金融．稅務 新空氣對策方案 LG推寵物家庭專用空氣清淨機 03:592020/09/16 消費 屆退族四原則審視 保險商品打造穩健樂退攻略 15:582020/09/16 財經 人幣升勢壯 3個月強彈4千點 04:102020/09/16 產業財經 中美科技冷戰開打 勤業眾信提四建言 14:182020/09/16 兩岸 財經熱門新聞 人民幣1天飆破2大關 專家爆下一波驚人價位 - 財經 抓到了！台積電狂噴爆背後藏鏡人 竟是「華爾街怪咖」 - 財經 Fed今晚公布報告很誘人 專家：黃金狂牛續衝 - 財經 總統府人令 由郭耀煌任行政院科技政委 - 財經 川普堵死華為 為何台韓廠乖乖聽話？英媒爆2大原因 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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