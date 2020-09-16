美國人口普查局15日公布，在沒有爆發新冠疫情且經濟未受創的2019年，美國家庭收入中位數創新高，但沒有醫療保險的居民也見增加。去年家庭收入中位數年增6.8％，來到68,703美元創新紀錄；貧窮率由2018年的11.8％下滑到10.5％，連5年下降；無健保人數增加至2,960萬，占總人口9.2％，高於前年的8.9％。

(工商 )