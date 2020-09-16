西班牙快時尚品牌Zara母公司Industria de Diseno Textil（Inditex），第2季業績優於預期，在此疫情艱困時期仍能穩住獲利能力，受此激勵16日股價大漲6.6％。InditexQ2淨獲利2.14億歐元，少於去年同期的8.16億歐元，淨銷售額由去年同期的69億歐元縮減至47億歐元，但優於分析師預估。

(工商 )