穿越百年、沒了自己，一切只因想見妳！將於國家戲劇院首演的明華園總團年度大戲《鯤鯓平卷》中，有位深情土地公對寡婦一見鍾情，眼見寡婦因丈夫身亡而悲痛自殺，他不顧一切，來到百年後的2020年，只為尋找投胎後的寡婦，他不知自己成何人，也不知自己身在何處，但看見心上人，卻也能拋下自己，感到無比歡欣。

身兼編劇、導演二職的陳勝國表示，土地公在台灣宗教上如「村里長」形象，非常接近基層民眾，不同地方上更有「土地婆」的傳說，「所以我相信土地公擁有人性的愛，他可能也會動情。但愛情在神界卻是禁忌的，我們在劇中大膽的讓他談戀愛，更因為愛上女子，為她穿越時空。」

土地公一角由擁有「台灣第一丑角」之稱的明華園演員陳勝在飾演，他表示，土地公在劇中是忠於職守、充滿愛心的角色，但卻也因此「愛心過度」，不小心愛上寡婦，處處照顧她、包容她，即使寡婦為丈夫自殺，但土地公對她的愛不變，寧願犧牲生命來穿越時空，只為看她過得好不好。

陳勝在表示，不料這偉大的愛情卻是一場悲劇，到故事最後，土地公會發現自己愛上一位不該愛的女人。飾演寡婦的鄭雅升表示，劇中她將飾演3個角色，一位就是土地公在清朝愛上的寡婦，一位是2020年在傳播公司的助理，最後一位則是觀世音菩薩。這3個角色也交織了劇情走向的秘密，也是土地公愛戀無果的原因。

《鯤鯓平卷》改編自「五府千歲鬥囝仔公」的台灣地方民俗傳說。描述擁有高強法力的囝仔公如何為一塊寶地而與五府千歲鬥法，甚至為此各自號召仙界鬼界，引發大戰，造成人間民不聊生。劇中不少鬥法場面皆以歌舞形式取代，讓飾演五府千歲的當家小生孫翠鳳與飾演囝仔公的陳昭婷神氣登場。

孫翠鳳因近日密集排練登場，不慎傷腿，但她登台演出不受影響，仍努力撐起身子展現最好一面，她表示，演員沒有生病的權利，即使許多動作沒辦法做到完美，但只要鑼一響、觀眾一進來，她就會讓大家看到不一樣的孫翠鳳，這也是她從演出以來堅持的「戲魂」。

(中時 )