由松岡茉優主演、三浦春馬共演的新作《錢的盡頭是愛情的開始》，本劇為《凪的新生活》的編劇大島里美所執筆的原創愛情喜劇，並加入三浦翔平、北村匠海等人氣男星，將圍繞著松岡茉優展開一連串多角戀習題，由於三浦春馬未能完成作品便離開，電視台最後決定更動劇本，讓該劇在4集就完結。

劇中松崗茉優飾演玩具公司會計部員工，是對一切事物都節儉珍惜、精打細算的「清貧女子」，三浦春馬則飾演玩具公司富二代，個性揮金如土、生活極度鋪張浪費的「浪費男子」。價值觀完全相反的兩人衝突不斷，甚至因故莫名展開了同居生活。

替人氣動漫《進擊的巨人》配音的知名聲優梶裕貴，也成為首集演出嘉賓，將飾演初創業的企業社長，該劇昨15日在日本首播，收視開出11.6雙位數的亮眼成績，KKTV於16日上架第一集，每周三更新；日本台WAKUWAKU JAPAN也將於近期播出。

(中時 )