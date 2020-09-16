桃園市 ▲環保局透露，疑似業者經驗不足，事故發生時並沒有在一個小時內向主管機關回報，已違反空氣污染防制法第33條第1項規定，環保局現場依法告發並監督業者修復管線。（環保局提供／姜霏桃園傳真）

環保局15日中午12時許接獲民眾陳情大觀路二段附近有異臭味，環保局獲報後火速派員前往現場並調閱空氣感測器，發現空氣檢測數值異常，爾後發現附近的塑膠工廠因管線破裂造成氣體外露，環保局當場依法告發，最高可處新台幣2千萬元。

民眾於15日中午嗅到明顯塑膠及樹脂的臭味，立即向環保局回報，環保局獲報後派員至現場，發現該工廠的反應槽冷凝回收器的管線破損，導致氣體外洩到空氣中。業者表示中午12點半時發現管線破損，但環保局透過空氣檢測數值發現，早上10點多時感測器濃度就開始上升，經過緊急處理後，下午3點多數值逐漸下降。環保局表示，政府規定若工廠有事故發生時，應在一小時內通報主管機關，疑似該工廠業者經驗不足，當下並沒有立即通報，直到民眾向環保局反映才被發現。

該工廠曾於1998年前設立於觀音區大同二路，後來才搬至大觀路二段，2013年前曾因操作防制設施不當遭告發，如今又碰上工廠失誤，根據業者計算，洩漏汙染量大約高達154公斤，所幸環保局即時處理，將鐵門拉下、執行止漏動作，由於該汙染物丙烯酸乙酯可溶於水，通知業者進行灑水，讓汙染物濃度下降。

環保局表示，雖然現場業者已採取緊急應變措施，以氣味吸收劑噴灑受汙染的範圍，延緩異味逸散，但該廠未依規定於1小時內向主管機關通報，已違反空氣污染防制法第33條第1項規定，依法告發並同步監督業者立即修復管線。

(中時 )