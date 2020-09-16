布袋戲大師陳錫煌（右）親自教導來自土耳其的網路紅人吳鳳（左），如何操弄戲偶，讓戲偶走動的活靈活現。（雲林縣政府提供）

布袋戲是不少人心中美好的童年記憶，但隨社會快速發展，布袋戲卻也逐漸消失在大眾視野中。將於雲林國際偶戲節中登場、由受刑人組成的雲林第二監獄掌中技藝團，在獄中跟隨曾同為受刑人的布袋戲藝師許家誠，學習如何操偶、說口白及編寫劇本，讓民眾看見原來布袋戲不曾消失，且和任何人都無比親近。

雲林縣政府文化觀光處處長陳璧君表示，雲林第二監獄掌中技藝團由10位至20位不等的受刑人組成，當受刑人知道能夠學習布袋戲時，都非常積極，將學布袋戲成為獄中人際互動或是紓壓的管道，有些受刑人更會嘗試將自己的故事融入布袋戲劇中。

陳壁君表示，雲林縣是布袋戲的故鄉，光是向政府登記的在地布袋戲劇團就有131個，實際可能有200至300團。地方除積極推動將布袋戲走入校園外，受刑人、新住民也是推動目標族群之一，希望傳統掌中戲推廣不設限，發揮布袋戲親近大眾的特質。讓受刑人出獄後，還能擁有不同一技之長。

雲林第二監獄掌中技藝團於2007年成立，最初由彰化二水明世界掌中劇團團長茆國聰授課，近年來則由今日掌中劇團團長許家誠接棒，以更生人角度，用心教導受刑人布袋戲技藝。此回同樣將於雲林國際偶戲節中演出的，還有日前獲行政院文化獎的國寶級藝師陳錫煌、布袋戲大師黃俊雄及新興閣掌中劇團等歷史悠久的劇團。

今年虛歲已90歲的陳錫煌表示，近年來大家總在討論何謂革新，對他而言，革新就是把傳統好的地方留下來，不好的地方拿掉，「不是傳統就一定是好的，而是要加入時代的元素，這就是創新。」

今(16)日雲林國際偶戲節台北場記者會上，陳錫煌更親自教導來自土耳其的網路紅人吳鳳，如何操弄戲偶，讓戲偶走動的活靈活現，眼見吳鳳一直抓不得要領，陳錫煌也趕緊安慰他：「布袋戲不是那麼簡單的。」並鼓勵吳鳳繼續努力。

國民黨副秘書長謝龍介則手拿招牌「秘雕」戲偶，與雲林縣長張麗善開玩笑稱，要與素還真、史艷文等布袋戲知名男主角爭奪男神行列，讓氣氛活潑不已。張麗善表示，自己是已故布袋戲大師黃海岱的嫡傳弟子之一，有責任推廣屬於台灣經典意象的布袋戲，希望大家一同到雲林觀賞布袋戲男神與大師演出。

雲林國際偶戲節10月1日起至10月11日於雲林縣虎尾鎮舉行。

(中時 )