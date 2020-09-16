桃園市衛生局為維護民眾食用中秋節應景食品衛生安全，7月開始針對糕餅烘焙業、餡料製造業及各式燒肉、燒烤店進行查驗，也到各大賣場、超市抽驗市售中秋應景食品，總計115件，檢驗結果全數合格。

衛生局抽驗產品包含月餅及其餡料、鹹蛋黃、蔬菜水果、禽畜水產品、烤肉食材、豆製品及烤肉醬等產品，檢驗防腐劑、蘇丹色素、農藥及動物用藥殘留、硼酸及其鹽類、過氧化氫及二氧化硫等項目，檢驗結果皆與規定相符，其中抽驗廠商包括家樂福、全聯、舊振南及新東陽等大型廠牌。

食品管理檢驗科長薛惠文表示，桃園市中秋食品連續兩年都合格，前年九層塔跟香菜有農藥超標的情形，但因是由外縣市出口，今年特別將該兩項產品列管查驗，由於蔬果產品檢驗時作業較繁瑣，遇到不合格的產品也需追朔源頭。

薛惠文說，桃園市具有蔬果產地特色，衛生局會聯同農業局、環保局針對桃園耕種地、集散地進行抽驗，若有遇到不合格的品項會立即銷毀，不會讓該產品出口至外縣市，避免讓民眾食用到不安全的食物。

薛惠文提醒，民眾在選購中秋食品及禮品時應選擇優良商家，避免購買來路不明及衛生不良場所販售的食品，另外開封後應儘速食用外幣，保存方式也應以產品包裝建議方式進行保存，中秋烤肉時更須注意食材的新鮮度，生食及熟食須分開烹煮，以確保食品衛生安全。

(中時 )