▲藝術家劉文琪透過2個阿嬤拋接高麗菜過程演繹出永和市場的人情味，談笑之間就像是買家與賣家話家常的默契。（桃托幫藝文聯盟提供／姜霏桃園傳真）

捷運綠線建設讓永和市場即將在明年3月拆除，永和市場是日本時代的第一消費市場，凝聚了市民朋友的共同記憶，桃托邦藝文聯盟為保留市場樣貌，主辦「城市整形」計畫，邀請5位藝術家偕同參與，以不同形式帶領民眾紀念老城區的景象。

只是光影咖啡廳老闆蔡奕勳除了是桃托邦藝文聯盟一員外，同時也是這次計畫的創作者之一，以封鎖線作為作品《市場大家》的主題，記錄著永和市場的景象。科技日新月異，城市的進步也勢必讓傳統市場逐漸消失，從2012年的東門市場到2016年的中壢大時鐘市場，蔡奕勳透過藝術表達對事實的抵抗，蔡奕勳說，雖然以往的市場拆除都同樣與都更有關，但明顯永和市場的拆除並未造成市民極大的轟動，反而是泰然的接受事實。

藝術家劉文琪提到，作品《轉轉繁華高麗菜》透析了永和市場的人情味，在高麗菜的拋接過程中顯示出賣家與買家的默契，「買菜不僅是買菜」，劉文琪說，在2位70歲阿嬤的暢談中，體會到了市場中最細膩、狂野又日常的面貌，阿嬤談起多年前在附近舞廳跳舞、看電影等往事，劉文琪笑言阿嬤們雖然年事已大，但聊起天來心中還是有純真的女孩模樣。

桃托邦藝文聯盟理事長林岳德說「發展不一定是要弭平式的」，雖然市場記憶將逐漸消失，但能透過文史展帶大家走進永和市場了解過去的歷史。林岳德表示，未來捷運站建置完後，將規畫在站內展出永和市場的歷史故事及過往樣貌，作品將於16日起展出在新民街43巷藝文公寓、只是光影獨立咖啡廳及小鹿文具所，同時也能串聯桃園老城的空間。

(中時 )