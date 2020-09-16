《甲子園：夢想競技場》電影畫面。（桃園電影節提供）

桃園電影節16日公布「熱血野球」片單，桃園作為台灣首席棒球城市，今年特地規劃「熱血野球」單元作為桃園的文化出擊，精選東西方共9部棒球電影，片單由開幕片《甲子園：夢想競技場》率先打頭陣，感動呈現甲子園的汗與淚，另有電影大師市川崑所執導的紀錄片《青春：第50屆日本全國高中棒球錦標賽》、韓片《青春全壘打》，以及2014年全台衝出3.4億亮眼票房的《KANO》相隔6年重回大螢幕放映。

片單還有於1990年入圍奧斯卡金像獎最佳影片、最佳改編劇本、最佳原創配樂3項提名的《夢幻成真》，片中以球員收賄的「黑襪事件」作為起點，敘述美國棒球運動如何成為國民運動；而首次在台上映的《速球對決》，則精采紀錄下棒球名人堂到現任明星球員，細數數10位優秀球員包括華特強森（Walter JOHNSON）、鮑伯費勒（Bob FELLER）、諾蘭萊恩（Nolan RYAN），以及金氏世界紀錄保持者阿羅魯迪斯查普曼（Aroldis CHAPMAN）的光榮歷史。

(中時 )